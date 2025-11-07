Uluslararası Bocce Şampiyonası Öncesi Elazığ’a Çifte Gurur

6-11 Kasım 2025, Kemer/Antalya

Antalya’nın Kemer ilçesinde 6 - 11 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Bocce Petank, Volo ve Raffa Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Bu prestijli organizasyon öncesinde Elazığ, iki ismin milli takım kadrosunda yer almasıyla büyük bir gurur yaşıyor.

Ramazan Karaman, üstün performansı ve elde ettiği başarılar sonucunda milli takım sporcusu olarak ülkeyi temsil etme hakkı kazandı. Karaman, hem Elazığ’ı hem de Türkiye’yi bu önemli şampiyonada başarıyla temsil etmek için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Resul Ağırtaş, uzun yıllardır Elazığ’da bocce branşında genç sporcuların yetişmesine büyük katkılar sunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak, gösterdiği özverili çalışmalarıyla milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Ağırtaş, teknik bilgi ve deneyimiyle milli takımın başarısına katkı sağlamak üzere Antalya’da ülke adına sahada olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Uluslararası arenada ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Ramazan Karaman ile antrenörümüz Resul Ağırtaş’ı yürekten kutluyoruz. Elazığ olarak her geçen gün sporun her branşında başarı grafiğimizi yükseltiyoruz. Bu başarılar, gençlerimize örnek teşkil ediyor ve ilimizde spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor. Her iki değerli temsilcimize de şampiyonada üstün başarılar diliyor, ülkemize gururla döneceklerine inanıyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada elde edeceği başarılar ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmaya devam edecektir"

ULUSLARARASI BOCCE PETANK, VOLO VE RAFFA ŞAMPİYONASI İÇİN ELAZIĞ’DAN 2 İSİM MİLLİ DAVET ALDI