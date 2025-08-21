DOLAR
Ümit Milli Judocular Sofya'da Madalya İçin Tatamiye Çıkıyor

Ümit milli judocular, 27-31 Ağustos'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 74 ülke, 582 sporcu arasında madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:59
Ümit milli judocular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Turnuva Detayları

27-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 74 ülkeden 582 sporcu tatamiye çıkacak.

Kadro ve Hazırlık

Teknik direktör Mustafa Kalaycı, antrenörler Sinan Sandal ve Onur Akgün koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli takımda yer alan judocular:

Sema Nur Yüksel, Yağmur Yılmaztürk (40 kilo), Livanur Kayır, Fatma Zehra Meki (44 kilo), Elif Kılıç (57 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo), Numan Onay (66 kilo)

