Ümit Milli Judocular Sofya'da Madalya İçin Tatamiye Çıkıyor
Ümit milli judocular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Turnuva Detayları
27-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 74 ülkeden 582 sporcu tatamiye çıkacak.
Kadro ve Hazırlık
Teknik direktör Mustafa Kalaycı, antrenörler Sinan Sandal ve Onur Akgün koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli takımda yer alan judocular:
Sema Nur Yüksel, Yağmur Yılmaztürk (40 kilo), Livanur Kayır, Fatma Zehra Meki (44 kilo), Elif Kılıç (57 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo), Numan Onay (66 kilo)