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Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonu Olarak Türkiye'ye Döndü

Türkiye Ümit Milli Tekvando Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:31
Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonu Olarak Türkiye'ye Döndü

Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonu Olarak Türkiye'ye Döndü

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu önderliğindeki 21 Yaş Altı Milli Takım, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonayı 55 sporcuyla katılarak 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı. Toplamda elde edilen 16 madalya, Türk tekvandocuların dünya sahnesindeki yerini güçlendirdi.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

İstanbul Havalimanı'nda milli takım kafilesi büyük bir coşkuyla karşılandı. Tanrıkulu, bu başarıyı değerlendirerek, "Yaklaşık 1 ay önce federasyon seçimlerini kazanarak yeni başkan oldum. Bu benim için de ayrı bir mutluluk ve gurur. Bu kısa zaman içerisinde takımı toparladık ve hedeflerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Teknik Direktör Ali Sarı'nın Vurgusu

Milli takım teknik direktörlerinden Ali Sarı, elde edilen başarıya dikkat çekerek, "Burada 9 altın kazandık, bizim için çok önemliydi. Önümüzde büyük hedefler var ve tekrar bayrağımızı göndere çekmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyon Sporcuların Hedefleri

Furkan Ubeyde Çamoğlu, bu yılki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Yiğithan Kılıç da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Sıla Irmak Uzunçavdar ve Elif Sude Akgül gibi diğer sporcular da elde ettikleri madalyalar ile geleceğe umutla bakıyor.

Şampiyonanın Genel Sonuçları

Şampiyonada Türk Milli Takımı, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamalarında da şampiyon olmayı başardı. Yarışma, 4 gün sürdü ve sporcuların gösterdiği üstün performans, gelecekteki uluslararası yarışmalara ışık tutuyor.

Milli kafile, çekilen toplu fotoğrafın ardından havalimanından ayrılarak, ülkesine büyük bir zaferle dönmüş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile rekor kırarak tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli takım yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile rekor kırarak tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli takım yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

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