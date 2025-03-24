Ümit Milli Takım, Belarus ile Özel Maçta Buluşuyor

Ümit Milli Takım, Özel Maçta Belarus ile Karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık amaçlı olarak yarın Belarus ile özel bir karşılaşma gerçekleştirecek.

Müsabaka, Pendik Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, son olarak Alanya'da oynadıkları özel karşılaşmada Kosova'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmalarına 9 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2026'da sona erecek şekilde devam edecek.