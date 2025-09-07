Ümit Milli Takım'da 2 Oyuncu Sakatlandı — Hırvatistan Maçı Öncesi Kadro Değişikliği

Ümit Milli Takım'da 2 Oyuncu Sakatlık Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'nun açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımında zorunlu bir kadro değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ekip, eksiklere rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadro

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)