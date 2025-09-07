DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Ümit Milli Takım'da 2 Oyuncu Sakatlandı — Hırvatistan Maçı Öncesi Kadro Değişikliği

2027 UEFA U21 eleme maçı öncesi Türkiye Ümit Milli Takımı'nda Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı; Egemen Korkmaz yeni kadroyu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:50
Ümit Milli Takım'da 2 Oyuncu Sakatlandı — Hırvatistan Maçı Öncesi Kadro Değişikliği

Ümit Milli Takım'da 2 Oyuncu Sakatlık Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'nun açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımında zorunlu bir kadro değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ekip, eksiklere rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadro

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 3'te 3 yaptı — Genel klasmanda 39 puan fark
2
ikas Eyüpspor-Galatasaray Maçı 13 Eylül'e Alındı
3
EuroBasket 2025: Gürcistan 80-70 ile Fransa'yı eledi
4
Voleybol: Kadınlar Dünya Şampiyonası | Türkiye 2-3 İtalya — Milliler İlk Gümüşünü Aldı
5
2025 FIVB Dünya Şampiyonası: A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-2 Yenilerek Gümüş Madalya Aldı
6
Beşiktaş GAİN 86-81: Gloria Pre-Season Games 2025'te TOFAŞ'ı Yendi
7
Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 Milli Sporcu Üst Tura Yükseldi - Liverpool

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı