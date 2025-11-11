Ümit Milli Takım, Ukrayna ve Litvanya maçlarına hazırlanıyor

Ümit Milli Takım, Riva'da Egemen Korkmaz yönetiminde Ukrayna ve Litvanya maçlarına hazırlanıyor; Ukrayna maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 20.00'de.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:08
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunda karşılaşacağı Ukrayna ve Litvanya maçlarının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Antrenman detayları

Antrenman, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Ayberk Karapo ve İsak Vural, A Milli Takımın bugün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı.

Ay-yıldızlılar hazırlıklarına yarın Riva’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç bilgisi

Ümit Milli Takımı’nın Ukrayna ile oynayacağı müsabaka Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20.00’de başlayacak.

Aday kadro

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Melih Bostan (Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

