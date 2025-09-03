DOLAR
Ümit Milli Takımı Hırvatistan Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Takımı, 9 Eylül'de Trabzon'da oynanacak Hırvatistan maçı için Riva'da hazırlıklara başladı; ısınma, pas ve taktik provaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:31
Ümit Milli Takımı Hırvatistan Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Takımı Hırvatistan Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı öncesi çalışmalara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda önce ısınma ve pas çalışmaları yapıldı, ardından Hırvatistan maçının taktik provası üzerinde duruldu.

Antrenmanın bir bölümünü takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Egemen Korkmaz'a başarılar diledi.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına bugün yapacakları antrenmanla devam edecek.

Aday Kadro

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

