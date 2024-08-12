Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de sezon açılışının son maçında Ümraniyespor, Çorum FK'yi mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:06
Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Açılış Haftası Sonuçlandı

Futbolseverler için heyecan dolu bir sezon başlamak üzere! 2024-25 sezonunun açılış haftası, Central Hospital Ümraniyespor ve Ahlatcı Çorum FK arasındaki karşılaşmayla sona erdi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip Ümraniyespor, hafta kapanışında kendi sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda sahadan 3-0 galip ayrılan Ümraniyespor, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Sezonun İlk Zaferi

Bu sonuç, Ümraniyespor için sezonun ilk zaferi olurken, aynı zamanda ligdeki iddialarını da ortaya koymuş oldu. Ahlatcı Çorum FK'nın ise bu mağlubiyet, yeniliklere açık bir yapıyla sezonu daha iyi geçirebileceği konusunda bir uyarı niteliğinde.

İLGİLİ HABERLER

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak