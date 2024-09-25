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Union Saint-Gilloise Fenerbahçe Maçına Hazırlığını Tamamladı

Belçika'nın Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe maçı için son hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:02
Union Saint-Gilloise Fenerbahçe Maçına Hazırlığını Tamamladı

Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile Karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde yarın, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde sahaya çıkacak.

Antrenman Detayları

Ülker Stadı'nda düzenlenen son antrenman, teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetiminde gerçekleşti.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı; ardından futbolcular ısınma koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde çalıştılar.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise arasındaki bu önemli karşılaşma yarın, Ülker Stadı’nda saat 19.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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