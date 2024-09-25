Union Saint-Gilloise Fenerbahçe Maçına Hazırlığını Tamamladı

Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile Karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde yarın, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde sahaya çıkacak.
Antrenman Detayları
Ülker Stadı'nda düzenlenen son antrenman, teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetiminde gerçekleşti.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı; ardından futbolcular ısınma koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde çalıştılar.
Maç Bilgileri
Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise arasındaki bu önemli karşılaşma yarın, Ülker Stadı’nda saat 19.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.