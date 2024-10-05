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Üsküdar Belediyespor, Hırvatistan'da Önemli Bir Zafer Elde Etti

Kadınlar Avrupa Kupası 2. turda Üsküdar Belediyespor, ZRK Bjelovar'ı 32-26 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:26
Üsküdar Belediyespor, Hırvatistan'da Önemli Bir Zafer Elde Etti

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2. Tur Heyecanı

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunun ilk maçında Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu ve Performans

İlk yarıyı 13-12 önde tamamlayan Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçı 32-26 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, takıma rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.

Rövanş Maçı Detayları

İlk karşılaşmada elde edilen başarı sonrasında, rövanş maçı 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Üsküdar Belediyespor'un bu rövanşta da başarılı olması bekleniyor.

Üsküdar Belediyespor, Hentbol kadrosuyla dikkat çekiyor ve Avrupa Kupası'ndaki başarısını sürdürmek için mücadele ediyor.

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