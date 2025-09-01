Vaclav Cerny Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor

Resmi açıklama: Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri yapılacak

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan biri olarak akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.