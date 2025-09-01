DOLAR
41,11 0,16%
EURO
48,17 -0,05%
ALTIN
4.596,18 -0,73%
BITCOIN
4.484.951,8 0,02%

Vaclav Cerny Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor

Beşiktaş'ın transfer hedefi Vaclav Cerny, sağlık kontrolleri ve görüşmeler için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:36
Vaclav Cerny Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor

Vaclav Cerny Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor

Resmi açıklama: Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri yapılacak

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan biri olarak akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK'de Kaleci Hasan Hüseyin Akınay Sol Elinden Ameliyat Edildi
2
EuroBasket 2025: Türkiye Estonya'yı 84-64 Mağlup Edip A Grubunda 4'te 4 Yaptı
3
Beyşehir Gölü'nde 58 km'lik SUP geçişi: 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan'
4
Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı
5
Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma
6
TFF Düzenlemesi: Trendyol 1. Lig 20, Nesine 2. Lig 36 Takım
7
Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark