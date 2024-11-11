VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Karşılaşıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında, Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.

Müsabaka, Dragao Arena'da saat TSİ 23.30'da başlayacak. Maçın hakemliğini ise Almanya Voleybol Federasyonu'ndan Jörg Kellenberger ve Macaristan Voleybol Federasyonu'ndan Gyula Tillmann üstlenecek.

VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Öte yandan, Porto ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştur.

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