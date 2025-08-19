VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı Kadrosuna Kattı

Sarı-siyahlılar 29 yaşındaki pasör çaprazını transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda VakıfBank forması giyecek. Transfer açıklamasında oyuncunun takıma katılımına dair bilgiler paylaşıldı.

Teixeira, son olarak ülkesinin Volei Bauru takımında forma giydi. Ayrıca Teixeira, 2024 Paris Olimpiyatları'nda üçüncü olan kadronun bir parçası olarak bronz madalya kazandı.

Kulübün resmi duyurusu, taraftarlar ve voleybol çevrelerinde transferin önemine vurgu yaptı.