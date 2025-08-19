DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,78 -0,13%
ALTIN
4.383,93 -0,08%
BITCOIN
1.748.904,92 63,22%

VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı Kadrosuna Kattı

VakıfBank, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile 2025-26 sezonu için anlaştı. Teixeira, Volei Bauru'dan transfer edildi ve 2024 Paris'te bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:39
VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı Kadrosuna Kattı

VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı Kadrosuna Kattı

Sarı-siyahlılar 29 yaşındaki pasör çaprazını transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda VakıfBank forması giyecek. Transfer açıklamasında oyuncunun takıma katılımına dair bilgiler paylaşıldı.

Teixeira, son olarak ülkesinin Volei Bauru takımında forma giydi. Ayrıca Teixeira, 2024 Paris Olimpiyatları'nda üçüncü olan kadronun bir parçası olarak bronz madalya kazandı.

Kulübün resmi duyurusu, taraftarlar ve voleybol çevrelerinde transferin önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdal Bayrak: Yola Süper Lig Hedefiyle Çıktık — İki Transfer Kaldı
2
Benfica İstanbul'da: Fenerbahçe Maçı Öncesi Kafile Sabiha Gökçen'de
3
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
4
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü
5
Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Samsunspor'dan Panathinaikos Öncesi "Forma" Açıklaması: Atatürk'lü Arma Kutsaldır
7
Wolverhampton Jackson Tchatchoua'yı Hellas Verona'dan Transfer Etti

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle