VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği üstün performansla dikkat çeken VakıfBank, 3-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, serinin her maçında rakibini 3-1 mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra tekrar zirveye çıkmayı başardı.
İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, son 13 sezonda 8. kez bu prestijli kupayı kazanarak voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
14. Şampiyonluk
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti. 1986 yılında Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla kurulan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank ile birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. 2011 yılında ise ismini VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirdi.
VakıfBank, 1991-1992, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların ardından, VakıfBank Güneş Sigorta adıyla 2003-2004 ve 2004-2005 yıllarında da kupayı kazanmıştır. 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşamıştır.
Tarihçe ve Şampiyonlar
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şimdiye kadar kazanan takımlar arasındaki yerini alan VakıfBank, 14 kez mutlu sona ulaşarak, voleybol dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İşte geride kalan 41 sezonun şampiyonları:
- 1984-1985: Eczacıbaşı
- 1985-1986: Eczacıbaşı
- 1986-1987: Eczacıbaşı
- 1987-1988: Eczacıbaşı
- 1988-1989: Eczacıbaşı
- 1989-1990: Emlak Bankası
- 1990-1991: Emlak Bankası
- 1991-1992: VakıfBank
- 1992-1993: Güneş Sigorta
- 1993-1994: Eczacıbaşı
- 1994-1995: Eczacıbaşı
- 1995-1996: Emlak Bankası
- 1996-1997: VakıfBank
- 1997-1998: VakıfBank
- 1998-1999: Eczacıbaşı
- 1999-2000: Eczacıbaşı
- 2000-2001: Eczacıbaşı
- 2001-2002: Eczacıbaşı
- 2002-2003: Eczacıbaşı
- 2003-2004: VakıfBank Güneş Sigorta
- 2004-2005: VakıfBank Güneş Sigorta
- 2005-2006: Eczacıbaşı
- 2006-2007: Eczacıbaşı
- 2007-2008: Eczacıbaşı Zentiva
- 2008-2009: Fenerbahçe Acıbadem
- 2009-2010: Fenerbahçe Acıbadem
- 2010-2011: Fenerbahçe Acıbadem
- 2011-2012: Eczacıbaşı VitrA
- 2012-2013: VakıfBank
- 2013-2014: VakıfBank
- 2014-2015: Fenerbahçe Grundig
- 2015-2016: VakıfBank
- 2016-2017: Fenerbahçe
- 2017-2018: VakıfBank
- 2018-2019: VakıfBank
- 2019-2020: Şampiyon ilan edilmedi
- 2020-2021: VakıfBank
- 2021-2022: VakıfBank
- 2022-2023: Fenerbahçe Opet
- 2023-2024: Fenerbahçe Opet
- 2024-2025: VakıfBank
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.