VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği üstün performansla dikkat çeken VakıfBank, 3-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, serinin her maçında rakibini 3-1 mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra tekrar zirveye çıkmayı başardı.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, son 13 sezonda 8. kez bu prestijli kupayı kazanarak voleybol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

14. Şampiyonluk

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti. 1986 yılında Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla kurulan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank ile birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. 2011 yılında ise ismini VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirdi.

VakıfBank, 1991-1992, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların ardından, VakıfBank Güneş Sigorta adıyla 2003-2004 ve 2004-2005 yıllarında da kupayı kazanmıştır. 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

Tarihçe ve Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şimdiye kadar kazanan takımlar arasındaki yerini alan VakıfBank, 14 kez mutlu sona ulaşarak, voleybol dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İşte geride kalan 41 sezonun şampiyonları:

1984-1985: Eczacıbaşı

1985-1986: Eczacıbaşı

1986-1987: Eczacıbaşı

1987-1988: Eczacıbaşı

1988-1989: Eczacıbaşı

1989-1990: Emlak Bankası

1990-1991: Emlak Bankası

1991-1992: VakıfBank

1992-1993: Güneş Sigorta

1993-1994: Eczacıbaşı

1994-1995: Eczacıbaşı

1995-1996: Emlak Bankası

1996-1997: VakıfBank

1997-1998: VakıfBank

1998-1999: Eczacıbaşı

1999-2000: Eczacıbaşı

2000-2001: Eczacıbaşı

2001-2002: Eczacıbaşı

2002-2003: Eczacıbaşı

2003-2004: VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005: VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006: Eczacıbaşı

2006-2007: Eczacıbaşı

2007-2008: Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009: Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010: Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011: Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012: Eczacıbaşı VitrA

2012-2013: VakıfBank

2013-2014: VakıfBank

2014-2015: Fenerbahçe Grundig

2015-2016: VakıfBank

2016-2017: Fenerbahçe

2017-2018: VakıfBank

2018-2019: VakıfBank

2019-2020: Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021: VakıfBank

2021-2022: VakıfBank

2022-2023: Fenerbahçe Opet

2023-2024: Fenerbahçe Opet

2024-2025: VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.