Vali Ustaoğlu, Riyad 2025'te Madalya Kazanan Balıkesirli Sporcuları Tebrik Etti

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda elde edilen başarılar Valilikte kutlandı

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli dereceler elde eden Balıkesirli milli sporcular, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından tebrik edildi.

Ziyarette, bireysel flöre kategorilerinde altın madalya kazanan Alara Atmaca ve Kıvanç Kırtay ile Duatlon Kadınlar branşında mücadele ederek 4. sırada yer alan Dilara Kara yer aldı. Sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile birlikte Vali Ustaoğlu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette sporcuları tebrik eden Vali Ustaoğlu, "Uluslararası düzeyde kazanılan bu dereceler, hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Sporcularımızın gösterdiği özverili ve başarılı performans takdire şayandır. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de gönülden tebrik ediyorum. Spor kariyerinizde nice zaferler elde etmenizi diliyorum"

