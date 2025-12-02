Vali Ustaoğlu, Riyad 2025'te Madalya Kazanan Balıkesirli Sporcuları Tebrik Etti

Vali İsmail Ustaoğlu, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda derece alan Balıkesirli sporcuları Valilikte kabul ederek başarılarını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:14
Vali Ustaoğlu, Riyad 2025'te Madalya Kazanan Balıkesirli Sporcuları Tebrik Etti

Vali Ustaoğlu, Riyad 2025'te Madalya Kazanan Balıkesirli Sporcuları Tebrik Etti

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda elde edilen başarılar Valilikte kutlandı

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli dereceler elde eden Balıkesirli milli sporcular, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından tebrik edildi.

Ziyarette, bireysel flöre kategorilerinde altın madalya kazanan Alara Atmaca ve Kıvanç Kırtay ile Duatlon Kadınlar branşında mücadele ederek 4. sırada yer alan Dilara Kara yer aldı. Sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile birlikte Vali Ustaoğlu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette sporcuları tebrik eden Vali Ustaoğlu, "Uluslararası düzeyde kazanılan bu dereceler, hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Sporcularımızın gösterdiği özverili ve başarılı performans takdire şayandır. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de gönülden tebrik ediyorum. Spor kariyerinizde nice zaferler elde etmenizi diliyorum"

RİYAD 2025’TE BAŞARILI OLAN SPORCULARA VALİ USTAOĞLU’NDAN TEBRİK

RİYAD 2025’TE BAŞARILI OLAN SPORCULARA VALİ USTAOĞLU’NDAN TEBRİK

RİYAD 2025’TE BAŞARILI OLAN SPORCULARA VALİ USTAOĞLU’NDAN TEBRİK

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 0-3 Halkbank
2
Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü 2-0 Kayserispor — Grup Aşamasına Yükseldi
3
Vali Ustaoğlu, Riyad 2025'te Madalya Kazanan Balıkesirli Sporcuları Tebrik Etti
4
Elazığspor Mustafa Sarıgül'e Veda: Kulüpten Teşekkür Mesajı
5
Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan Birlik Çağrısı: Şehrin Desteği Şart
6
Suat Çakır: Samsunspor, İzlanda'da Breidablik'i Yenip Lider Dönmek İstiyor
7
Düzce'de Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları Başladı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde