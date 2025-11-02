Vanspor 3-2 Sakaryaspor: Hakan Kutlu, Oyun ve İstekten Memnun

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hakan Kutlu, alınan 3 puanın yanı sıra takımın ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

Kutlu, karşılaşmayla ilgili olarak, "Çok sayıda pozisyon yakaladığımız bir maç oldu. Maçı daha önceden de kopartabilirdik" ifadelerini kullandı. Rakibin skoru dengelemesine rağmen oyunu bırakmadıklarını ve önde baskıyla karşılık verdiklerini belirtti.

Kutlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Şunu da söylemem gerekiyor, Sakaryaspor'u tebrik ederim. Bizim isteğimize, arzumuza inanılmaz cevap verdiler. Tempomuza cevap veren bir takım gördüm. Oyuncularımı, Sakaryaspor'u ve maçın hakemini tebrik ediyorum."

Teknik adam, takımın oyunundan ve isteğinden memnun olduğunu bir kez daha vurguladı.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü ise zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirtti. Hafta boyunca galibiyet için planlar yaptıklarını, seyirci baskısını ve Vanspor'un yüksek toplardaki etkisini bildiklerini, bunlara karşı hazırlık yaptıklarını anlattı.

Sütlü, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Seyirci baskısını ve Vanspor'un yüksek toplardaki etkisini biliyorduk. Bunlara karşı hazırlıklarımızı yapmıştık fakat çalıştığımız yerlerden değil ikinci toplardan yediğimiz goller var. Hakemi konuşmayacağım kesinlikle ama her şey iyi olacak Türk futbolu adına. Vanspor'u tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz."

