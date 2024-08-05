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Vasco Vilaca'dan Sen Nehri'ndeki Kirlenmeye Dikkat Çekti

Portekizli triatloncu Vasco Vilaca, Sen Nehri'ndeki su kirliliğine dikkati çekti ve sporcuların sağlık riskine değindi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:00
Vasco Vilaca'dan Sen Nehri'ndeki Kirlenmeye Dikkat Çekti

Sen Nehri'ndeki Kirli Sulara Dikkat

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz triatlon sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarış sonrası su kirliliğine dikkat çekti. Vilaca, "Asıl mesele suyun berraklığı değil, içinde bulunan bakterilerdir" dedi.

İkonik Yarış Teknolojisi

Yarışın Alexandre Köprüsü'nde yapıldığını söyleyen Vilaca, Eyfel Kulesi ve Champs-Elysées manzarasında yarışmanın kendisi için sembolik bir an olduğunu ifade etti. Fransız halkının triatlona gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ekleyerek, "Bugün çok fazla destek gördük. İlk olimpiyat deneyimim olduğunu da hatırlatmak isterim" dedi.

Sen Nehri'nin Su Kalitesi

Sen Nehri'nde antrenman yapmadıklarını belirten Vilaca, "Suyun kalitesi en iyi durumda değildi. Buraya geldiğimizden beri nehirde antrenman yapmadık çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Yarış sonrası, kendimi korumayı öğrendiğim için daha iyi bir performans sergiledim" diye konuştu.

Yarış Sırasında Yaşananlar

Vilaca, yarış sırasında suya girdiklerinde ilk başta kötü bir koku hissetmediklerini ancak suyun kirli olduğunu vurguladı: "İlk atlayışta su kötü kokmuyor ancak nehir daha kirliydi. Suyun berraklığı asıl sorun değil; içinde görünmeyen bakteriler var ve bu yarış sonrası temizlenmek zorundasınız" dedi.

Sporcuların Sağlık Riskleri

Belçikalı sporcu Claire Michel'in hastalanması hakkında da konuşan Vilaca, "Büyük ihtimalle sudan dolayı hasta oldu. Olimpiyat Köyü'nde birçok sporcu da hasta oldu. Dünyanın her yerindeki durumu göz önüne alırsak, sadece Paris için söylenebilecek bir şey değil" dedi.

Sonuç

Son olarak Vilaca, Sen Nehri'nin sporcular için riskli olduğuna işaret ederek, "Burada kendi irademle yüzmezdim. Su çok kirli ama yarış alanı gerçekten etkileyici. Eğer suyun kalitesi daha iyi olsaydı, kariyerimin en güzel yarışı olabilirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından nehirdeki kirliliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından nehirdeki kirliliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından nehirdeki kirliliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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