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Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyatları'na Son 16'da Veda Etti

Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'te son 16 turunda Japon rakibiyle karşılaşıp elendi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:07
Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyatları'na Son 16'da Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Veda

Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda mücadele etti. Champ de Mars Arena'da düzenlenen erkekler 81 kilo kategorisinde Albayrak, Japon judocu Takanori Nagase ile karşılaştı.

Maç Sonucu

Vedat Albayrak, Nagase’ye waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olarak olimpiyat serüvenine son verdi. Bu sonuçla Albayrak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda son 32 turunda da aynı rakibine kaybetmişti.

Gelecek Hedefler

Albayrak, başarısız sonuçla turnuvaya veda etse de gelecek turnuvalara odaklandığını belirtti. Judodaki yetenek ve deneyimini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

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