Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Son 16 Turu'na Yükseldi

Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Başarıya İmza Attı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, heyecan dolu karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Milli judocu Vedat Albayrak, organizasyonda önemli bir başarı elde etti.

Bahreynli Rakibini Yendi

Champ de Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında Albayrak, erkekler 81 kilo kategorisinde Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, her iki sporcu altın sete kaldı. Bu kritik set sırasında Bahreynli rakip, üçüncü sarı kartını görerek disiplinsizlik nedeniyle maçı kaybetti. Vedat Albayrak ise tatamiden 10-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Son 16 Turundaki Rakibi

Vedat Albayrak, elde ettiği bu zaferle birlikte son 16 turuna adını yazdırdı ve burada Japon Takanori Nagase ile karşılaşacak. Albayrak’ın bu önemli maçı merakla bekleniyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.