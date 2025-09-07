DOLAR
Verstappen Monza'da Kazandı — İtalya Grand Prix'si

Max Verstappen, Monza'da pole pozisyonundan başladığı İtalya Grand Prix'sini kazanarak sezonun üçüncü zaferini aldı. Norris ve Piastri podyumda yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:24
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Yarış Detayları

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

İkincilik: McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci oldu. Üçüncülük: takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Charles Leclerc ve Lewis Hamilton damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.

Sonraki Yarış

Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.

Sıralama

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Monako): 163

Takımlar

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86

