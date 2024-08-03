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Veteran Judocuların Bitmeyen Heyecanı: Ak Saçlı Şampiyonlar

Eskişehirli veteran judocular, madalyalarına dünya şampiyonası başarıları eklemek için antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:32
Veteran Judocuların Bitmeyen Heyecanı: Ak Saçlı Şampiyonlar

Veteran Judocuların Hedefi: Dünya Şampiyonası

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel ile 63 yaşındaki Murat Özdemir, judoda veteranlar kategorisinde Türkiye şampiyonalarında kazandıkları başarıları daha da artırmak için birlikte antrenman yapıyorlar.

Judo ile Tanışmaları

Judoya 11 yaşında başlayan emekli öğretmen Yücel ve emekli işçi Özdemir, kurdukları Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü aracılığıyla pek çok şampiyonada yer alıyorlar. Son olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Yücel 81 kiloda altın madalya kazanırken, Özdemir de üçüncülük elde etti.

Hedefleri ve Antrenman Ritmi

Her ikisi de 2025 yılında katılacakları Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası için haftada 3 gün antrenman yaparak kondisyonlarını artırıyor. Yücel, judoya olan tutkusunu şöyle anlatıyor: "Bu yaşta spor mu yapılır, saçın beyazlamış, git evinde otur diyenler oluyor. Bunlara kulak asmadık. Ak saçlılar olarak minderde çok mutluyuz. Her yaşta spor yapılabilir."

Özdemir ise, "Günlük yaşantımda çok sakinim ancak judogi giydiğimde adeta aslan kesiliyorum. Spor sayesinde sağlıklı ve zinde kalıyorum." şeklinde duygularını ifade ediyor.

Vasiyetleri ve Sporun Anlamı

Yücel, dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini belirterek, "Öldüğümde kefenimin yanında judogi ve kemerimin de yer almasını vasiyet ettim." dedi. Özdemir ise, her yıl şampiyonalara katıldığını ve her seferinde madalya kazandığını vurguladı. Bu iki veteran judocu, yaşa meydan okuyarak sporun hayatlarındaki yerine dikkat çekiyor.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok...

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel, Türkiye şampiyonasında kazandığı pek çok madalyanın yanına Dünya Judo Şampiyonası derecesini eklemek için antrenman yapıyor. Yücel, AA muhabirine açıklama yaptı.

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