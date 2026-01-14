Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni: 400 Sporcuya Madalya ve Kupa

Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni

Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalar verildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler, gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

Tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapıldı. İlçede farklı branşlarda düzenlenen karşılaşmalarda başarı elde eden sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Organizasyonda yaklaşık 400 sporcu mücadele etti ve dereceye giren öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Ödül töreni, sporcular ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Törene; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

