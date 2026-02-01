Victor Osimhen 14. golünü attı — Süper Lig'de 8.

Osimhen, Kayserispor maçında penaltıyı gole çevirerek bu sezon Süper Lig'de 8., toplamda 14. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:23
Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Kayserispor mücadelesinde penaltıyı gole çevirdi

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Park’ta oynanan Kayserispor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydetti.

Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları