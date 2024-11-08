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Victor Osimhen, Galatasaray'daki Mutluluğunu Paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Tottenham zaferinin ardından takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:08
Victor Osimhen, Galatasaray'daki Mutluluğunu Paylaştı

Galatasaray-Tottenham Maçının Ardından

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'da keyifli zaman geçirdiğini ve taraftarlarla iyi bir ilişki içerisinde olduğunu belirtti.

Osimhen, Geleceği Hakkında Konuştu

RAMS Park'ta basın mensuplarına konuşan Osimhen, bonservisinin Galatasaray tarafından alınması yönündeki iddialara yanıt vererek, "Buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Ocakta gideceğim söyleniyor, ama ben sezon sonuna kadar burada olacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Burası benim için çok hoş bir kulüp," dedi.

Takımın Potansiyeline Vurgu

Galatasaray'ın vizyonu hakkında bilgi veren Osimhen, "Bence mevcut kadromuz Avrupa'da kupa kazanabilecek düzeyde. Bu hayali gerçekleştirmemiz mümkün. Sezon başından bu yana gösterdiğimiz performans bu şansı artırıyor," dedi.

Takıma Uyum Süreci

Osimhen, takıma adaptasyon sürecinin başlangıçta zor olduğunu ancak takımdaki kaliteli oyuncular sayesinde iyi bir uyum sağladığını ifade etti. "Mertens'i önceden tanıyordum. Orta sahada Torreira ve Sara gibi oyuncular var. İnanılmaz bir kimya yarattık. İyi performansım onların sayesinde ortaya çıktı," şeklinde konuştu.

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