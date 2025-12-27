DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Sefer Yılmaz: Golümüz Anlamsız Bir Şekilde İptal Oldu | Bodrum FK

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sarıyer maçında buldukları golün anlamsız şekilde iptal edildiğini ve eksiklerin sonuçları etkilediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:26
Sefer Yılmaz: Golümüz Anlamsız Bir Şekilde İptal Oldu | Bodrum FK

Sefer Yılmaz: Golümüz Anlamsız Bir Şekilde İptal Oldu

Trendyol 1. Lig — Sarıyer 1-0 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer’e 1-0 mağlup oldu.

Teknik Sorumlunun Açıklaması

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, müsabaka sonrası değerlendirmesinde maçın zorluklarına dikkat çekti. Yılmaz, “Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk, öyle de oldu. İki tarafa da gitti geldi. İlk yarıda penaltıyı kaçırdık. İkinci yarıda da istemediğimiz, bireysel bir hatadan kalemizde golü gördük. Daha sonra bütün riskleri alarak yüklendik. Golü de bulduk ama anlamsız bir şekilde golümüz iptal oldu. 3-4 tane sakat veya cezalı oyuncumuzun olması, kaptanımız Fredy’nin Afrika Uluslar Kupası’na gitmesi bizi bir hayli zorladı. Bunun sonucunda da son 3-4 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. İnşallah ikinci devrede bütün eksiklerimizi tamamlayıp özlenen Bodrum’u izletmek istiyoruz. Sarıyer’i de tebrik ediyorum” dedi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sarıyer mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada...

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sarıyer mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada buldukları golün anlamsız bir şekilde iptal edildiğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
2
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
3
Caner Atasever yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da
4
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Antalya Ultra Maraton’da İlk Gün Tamamlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti