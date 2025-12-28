TFF 2. Lig: İnegölspor 3-1 Altınordu — Taner Gümüş çift golle galibiyeti getirdi

İnegölspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibinin etkili oyunu ve Taner Gümüş'ün iki golüyle sonuçlandı.

Maç Detayları

Hakemler: Mikail Cihangir, Abdullah Polat, Mehmet Erdoğan

Goller

İnegölspor: Yasin Ozan (dk. 16), Taner Gümüş (dk. 35, 67)

Altınordu: Burak Gültekin (dk. 79)

Kadrolar

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Hasan Alp Altınoluk dk. 90+1), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 87), Özcan Aydın (Taha Recep Cebeci dk. 76), Hüseyin Afkan (Efekan Karayazı dk. 87), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Kayalı, Alperen Bekli, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı (Mitatcan Erdoğan dk. 72), Burak Gültekin, Sercan Demirkıran (Furkan Kaçmaz dk. 46), Yılmaz Özeren, Kaniwar Uzun (Serkan Dursun dk. 82), Ege Arslan (Kerim Avcı dk. 82), Berat Kalkan (Arif Asaf Gültekin dk. 90)

Sarı Kartlar

İnegölspor: Taner Gümüş, Enes Yılmaz, İbrahim Sürgülü

Altınordu: Yılmaz Özeren

