Vincenzo Montella: 'Karadağ Maçında Futbolun Oynanmadığı Bir Oyun Oldu'

Montella'nın Karadağ Maçındaki Değerlendirmeleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ’a 3-1 yenilerek A Ligi hayalini kaybetti. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Montella, zemin koşullarını eleştirerek, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik," dedi.

Hedefler ve Gelecek

Karadağlı bir gazetecinin, "A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Montella, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi’ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız," yanıtını verdi.

Maçın Kırılma Anları

Montella, son iki maçta kaybedilen puanların liderliği kaçırmalarına neden olduğunu hatırlatması üzerine, "Galler maçı bizim şu ana kadar belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Topa sahipken, değilken, bulduğumuz pozisyonlar vardı, sadece gol atamadık. Belki de şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. Bugün futbol maçı sahada yoktu. Saha zemini şartları alışılmışın dışında, rakip de her şutta gol attı. Biz belki en kırılma anlarında bile gole yaklaşamadık. Alışılmışın dışında bir maç oldu. Takımımla bugün daha fazla gurur duyuyorum," dedi.

Rakip Önemli Değil

Montella, A Ligi play-offundaki muhtemel rakipler Macaristan, Sırbistan, Belçika ve İskoçya hakkında gelen bir soru üzerine, "Rakip önemli değil, sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, isteğimizi kaybetmemeliyiz. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Eksikliği

İtalyan teknik adam, Hakan Çalhanoğlu’nun eksikliğini hissettiklerini belirtti ve değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur. Her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz. Bazı durumlarda aceleci olmaktan kaçınılmalı, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlemek gerek."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.