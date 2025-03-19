Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Küme Düştü

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şok Sonuç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Zerenspor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 mağlup ederek büyük bir üst lige adım attı.

Küme Düşme Üzüntüsü

Son maçların ardından iki takım da 5 galibiyetle lig etabını tamamladı. Ancak, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Nilüfer Belediyespor Eker ile kıyaslandığında elde ettiği 16 puan ile ligin dibine yerleşti. Bu sonuçla birlikte, Sarıyer Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım olarak kayıtlara geçti.