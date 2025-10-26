Vodafone Sultanlar Ligi: Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Yendi

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 20:01
Maç Özeti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında, Zeren Spor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşma, Zeren Spor'un 3-0'lık skoruyla sona erdi.

Maç sonucu, ligdeki 4. hafta mücadelesinin net bir galibiyetle tamamlandığını gösterdi.

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Zeren Spor, Cengiz Göllü Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Zeren Spor'dan Uzelac (15), rakipleriyle mücadele etti.

