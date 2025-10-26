Vodafone Sultanlar Ligi: Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Yendi

Maç Özeti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında, Zeren Spor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşma, Zeren Spor'un 3-0'lık skoruyla sona erdi.

Maç sonucu, ligdeki 4. hafta mücadelesinin net bir galibiyetle tamamlandığını gösterdi.

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Zeren Spor, Cengiz Göllü Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Zeren Spor'dan Uzelac (15), rakipleriyle mücadele etti.