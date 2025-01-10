Voleybol Haftası: Maç Programı Belli Oldu

Voleybol Haftası Programı Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları başlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının zorlu mücadelesine tanıklık edecek.

SMS Grup Efeler Ligi Maçları

Yarın gerçekleştirilecek olan maç programı ise şöyle:

12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)

TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz) 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş) 14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)

İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel) 16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel) 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü) 19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

Not: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi Maçları

12 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar ise şu şekilde:

13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray) 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart) 14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel) 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü) 17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)

Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka) 17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel) 19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)

Tüm voleybolseverleri heyecan dolu bu haftaya davet ediyoruz!