Voleybol Haftası: Maç Programı Belli Oldu

Voleybol liglerinde haftanın programı açıklandı. Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler yaşanacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:25
Voleybol Haftası: Maç Programı Belli Oldu

Voleybol Haftası Programı Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları başlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, takımlarının zorlu mücadelesine tanıklık edecek.

SMS Grup Efeler Ligi Maçları

Yarın gerçekleştirilecek olan maç programı ise şöyle:

  • 12.00 TÜRŞAD-On Hotels Alanya Belediyespor (Adilcevaz)
  • 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Akkuş)
  • 14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)
  • 16.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
  • 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
  • 19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

Not: Fenerbahçe Medicana-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi Maçları

12 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar ise şu şekilde:

  • 13.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
  • 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 14.30 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
  • 17.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Beşiktaş Fibabanka)
  • 17.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (İBB Cebeci)

Tüm voleybolseverleri heyecan dolu bu haftaya davet ediyoruz!

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