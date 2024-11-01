Voleybol Haftası Programı: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: Haftanın Programı
Yeni haftada Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları gerçekleştirilecek.
Lig Programı
Haftanın maç programı aşağıdaki gibidir:
Yarın (3 Kasım)
- 13.30: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
- 15.00: Zeren Spor - Sarıyer Belediyesi (TVF Ziraat Bankkart)
- 15.00: Galatasaray Daikin - Aydın Büyükşehir Belediyesi (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
- 15.00: Aras Kargo - Bahçelievler Belediyesi (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
- 18.00: Kuzeyboru - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray)
- 19.30: Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
3 Kasım Pazar
- 14.00: Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi Eker (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
- 3 Kasım Pazar:
- 13.00: Halkbank - On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
- 13.00: Akkuş Belediyespor - Altekma (Akkuş)
- 14.00: İstanbul Gençlikspor - TÜRŞAD (Şehit Mustafa Özel)
- 16.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)
- 16.00: Arkas Spor - Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
- 19.30: Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Önemli Not
Rams Global Cizre Belediyespor - Develi Belediyespor maçı, Develi temsilcisinin Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.