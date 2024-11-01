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Voleybol Haftası Programı: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi

Bu hafta Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi’nde önemli karşılaşmalar yapılacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:35
Voleybol Haftası Programı: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: Haftanın Programı

Yeni haftada Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Lig Programı

Haftanın maç programı aşağıdaki gibidir:

Yarın (3 Kasım)

  • 13.30: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
  • 15.00: Zeren Spor - Sarıyer Belediyesi (TVF Ziraat Bankkart)
  • 15.00: Galatasaray Daikin - Aydın Büyükşehir Belediyesi (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
  • 15.00: Aras Kargo - Bahçelievler Belediyesi (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 18.00: Kuzeyboru - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray)
  • 19.30: Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

3 Kasım Pazar

  • 14.00: Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi Eker (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

SMS Grup Efeler Ligi

  • 3 Kasım Pazar:
  • 13.00: Halkbank - On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 13.00: Akkuş Belediyespor - Altekma (Akkuş)
  • 14.00: İstanbul Gençlikspor - TÜRŞAD (Şehit Mustafa Özel)
  • 16.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)
  • 16.00: Arkas Spor - Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 19.30: Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Önemli Not

Rams Global Cizre Belediyespor - Develi Belediyespor maçı, Develi temsilcisinin Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

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