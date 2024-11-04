Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 65. Sezonu Başlıyor!

Voleybolda Yeni Sezon Heyecanı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 65. sezonu yarın başlayacak ve grup maçlarıyla voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Türk takımları bu sezon Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank ile temsil edilecek.

İlk Maçlar 6 Kasım'da

Türk temsilcilerinin ilk karşılaşmaları 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşecek. Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı konuk ederken, D Grubu'ndaki Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Grot Budowlani ekibiyle mücadele edecek. C Grubu'nda ise VakıfBank, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

Turnuva Formatı

Bu sezon, 20 takımın 4’erli 5 grup halinde mücadele edeceği turnuvada, grup maçları 22 Ocak 2025'te sona erecek. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecekken, ikinciler ve en iyi üçüncü çeyrek finale çıkabilmek için play-off oynayacaklar. Çeyrek finalde galip gelenler ise Dörtlü Final'e kalacak.

Tarihimizdeki Başarılar

Türk takımları, son 13 sezonda bu prestijli organizasyonda 8 şampiyonluk elde etti. VakıfBank, 6 kez mutlu sona ulaşırken, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dörtlü Final Yeniden Geliyor

2017-2018 sezonundan sonra ilk kez düzenlenecek Dörtlü Final'de, en son 2019 yılında uygulanan Süper Final sisteminin yerine geri dönülecek. 2018’de, Dörtlü Final'de şampiyon olan VakıfBank, bu kez tekrar zafere ulaşmak için mücadele edecek.

Geçmişin Şampiyonları

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, 64 sezon boyunca 26 farklı takıma şampiyonluk verdi. En çok şampiyon olan ekip ise Dinamo Moskova, onu Uralochka izliyor.