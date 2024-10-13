Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde 2. hafta maçları geride kaldı. Federasyon, ligin 2. haftasındaki karşılaşmalarını değerlendirdi.
2. Haftanın Öne Çıkan Sonuçları
Farklı mücadeleler sonucunda alınan sonuçlar şu şekildedir:
- Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
- Fenerbahçe Medicana - Cizre Belediyespor: 3-0
- İstanbul Gençlikspor - Ziraat Bankkart: 0-3
- TÜRŞAD - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
- Akkuş Belediyespor - Spor Toto: 0-3
- On Hotels Alanya Belediyespor - Altekma: 3-2
İptal Edilen Maç
Halkbank ile Develi Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşma, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.