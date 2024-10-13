DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.144.263,81 0,7%

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı; sonuçlar ve iptaller hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:09
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde 2. hafta maçları geride kaldı. Federasyon, ligin 2. haftasındaki karşılaşmalarını değerlendirdi.

2. Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

Farklı mücadeleler sonucunda alınan sonuçlar şu şekildedir:

  • Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
  • Fenerbahçe Medicana - Cizre Belediyespor: 3-0
  • İstanbul Gençlikspor - Ziraat Bankkart: 0-3
  • TÜRŞAD - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
  • Akkuş Belediyespor - Spor Toto: 0-3
  • On Hotels Alanya Belediyespor - Altekma: 3-2

İptal Edilen Maç

Halkbank ile Develi Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşma, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. Haftanın Özeti
2
A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır
3
Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı
4
Hentbol Süper Lig: DEPSAŞ Enerji As Trabzon'u Yendi
5
Beykoz Belediyespor'dan Farklı Galibiyet
6
Minik Talent Zayn Sofuoğlu, İlk Şampiyonluğunu Kazandı
7
Toprak Razgatlıoğlu: 'İspanya'da Şampiyonluğu Kutlamak İstiyorum'

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi