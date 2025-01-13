Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. Haftası Başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. Hafta Programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Spor severlerin merakla beklediği maçların programı aşağıda belirtilmiştir:

Yarın: 15 Ocak Salı

18.00 Aras Kargo - VakıfBank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15 Ocak Çarşamba

13.00 Fenerbahçe Medicana - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

Fenerbahçe Medicana - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel) 14.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

Zeren Spor - Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart) 17.00 Sarıyer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Sarıyer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi) 17.00 Bahçelievler Belediyespor - Beşiktaş (Hasan Doğan)

Bahçelievler Belediyespor - Beşiktaş (Hasan Doğan) 19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

16 Ocak Perşembe

13.30 Türk Hava Yolları - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

Bu haftaki maçların her biri, takımların ligdeki sıralamasını etkileme potansiyeline sahip. Tüm voleybol tutkunlarını heyecan dolu karşılaşmalara bekliyoruz!