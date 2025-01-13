Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. Haftası Başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları yarın başlıyor. İşte tüm program detayları.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:56
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. Haftası Başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 16. Hafta Programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Spor severlerin merakla beklediği maçların programı aşağıda belirtilmiştir:

Yarın: 15 Ocak Salı

  • 18.00 Aras Kargo - VakıfBank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15 Ocak Çarşamba

  • 13.00 Fenerbahçe Medicana - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
  • 14.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
  • 17.00 Sarıyer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 17.00 Bahçelievler Belediyespor - Beşiktaş (Hasan Doğan)
  • 19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

16 Ocak Perşembe

  • 13.30 Türk Hava Yolları - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

Bu haftaki maçların her biri, takımların ligdeki sıralamasını etkileme potansiyeline sahip. Tüm voleybol tutkunlarını heyecan dolu karşılaşmalara bekliyoruz!

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