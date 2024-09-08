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Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü: Gıda Zehirlenmesi İhtimali

Bursa'da hayatını kaybeden voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in ön otopsi raporuna göre gıda zehirlenmesi olası.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:09
Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü: Gıda Zehirlenmesi İhtimali

Ölüm Raporu Açıklandı

Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın 28 yaşındaki oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez, evinde ölü bulundu. Yapılan ön otopside, gıda zehirlenmesi olasılığı üzerinde duruldu. Ayrıca, pankreasında kanama tespit edildi.

Kulübe Katılımı ve Uyum Sorunları

Pilar Marie Victoria Lopez, ağustos ayında takımına katıldıktan sonra Bursa'da sağlık kontrolünden geçmişti ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirilmişti. Takım, Lopez'in yerleşimi için Beşevler Mahallesi'nde daireler kiralamıştı. Ancak Lopez, Bursa'ya geldikten kısa bir süre sonra uyum sorunları yaşadı ve bu nedenle uyku ilacı kullanmaya başladı.

Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü: Gıda Zehirlenmesi İhtimali

Olayın Gelişimi

Geçen hafta çarşamba günü, antrenmana katılan Lopez, akşam yemeği için takım arkadaşı Julia Szczurowska ile birlikte mantarlı tavuk salatası yedi. Daha sonra ağrı kesici ilaç alarak evine dönen Lopez, gece 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi. Ertesi gün antrenmana gelmeyince, kulüp görevlileri evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı ve içeri girdiklerinde Lopez'i hareketsiz yatarken buldular. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiğinde, Piliar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cenaze Töreni ve Soruşturma

Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi ve kulüp yöneticileri tarafından düzenlenen bir törenle Porto Riko'ya gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, cinayet şüphesi olmadığı ve ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceği belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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