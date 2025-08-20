Voleybolda 2025-2026 Fikstür Çekildi — Sultanlar Ligi 5 Ekim'de

Voleybolda 2025-2026 sezon fikstür çekimi yapıldı

Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi ile Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstürleri Fişekhane'de gerçekleştirildi. Organizasyona TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ'dan değerlendirme

Fikstür çekiminde konuşan Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de voleybolun her gün konuşulduğunu ve milli takımların başarılarının bunda büyük etkisi olduğunu vurguladı. Üstündağ, milli takımların başarısında kulüplerin rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa'da başarı elde etmiş, kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmuş ve bayrağımızı göndere çektirmiş bir branştan bahsediyoruz. Voleybol, tarihe not düşecek kadar başarılar elde etti. Bu başarıda olmazsa olmazlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımızdır. Bu destekl bizi hedeflerimize ulaştırdı."

Üstündağ ayrıca Türkiye liglerinin dünya ve Avrupa'daki gücüne işaret ederek, "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimine yeniden hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa kupalarında hep zirvedeyiz. Kulüplerimiz bu ülkeye dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lig takvimi

Vodafone Sultanlar Ligi sezonu 5 Ekim Pazar günü başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SMS Grup Efeler Ligi müsabakaları ise 18 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 20 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci yarı 11 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 22 Mart tarihinde sona erecek. Play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.

İlk hafta maçları

Vodafone Sultanlar Ligi

Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker

Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş-İlbank

Zerenspor-VakıfBank

SMS Grup Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta-Altekma

Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana

On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank

Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

İstanbul Gençlikspor-Gaziantep Gençlikspor

RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Not: Fikstür çekiminde öne çıkan mesaj, Türk voleybolunun küresel başarıları ve kulüplerin bu başarıdaki belirleyici rolü oldu. Tüm taraflar başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundu.