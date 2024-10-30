Voleybolda Heyecan Dolu Mücadele: ON Hotels Alanya Belediyespor Galip Geldi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Çarpıcı Sonuç

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında, ON Hotels Alanya Belediyespor, kendi sahasında İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi.

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Heyecan dolu geçen mücadele sonucunda, ON Hotels Alanya Belediyespor, rakibini 3-2 skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takımın ligdeki durumunu güçlendirdi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gököz (8), rakipleriyle mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gököz (8), rakipleriyle mücadele etti.