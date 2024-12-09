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Voleybolda Türk Takımları Avrupa Kupası Heyecanına Hazır

Bu hafta 6 Türk voleybol takımı, Avrupa kupalarında mücadele edecek. İşte maç programı...

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:17
Voleybolda Türk Takımları Avrupa Kupası Heyecanına Hazır

Voleybolda bu hafta, 6 Türk ekibi Avrupa kupaları için sahaya çıkacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi Maç Programı

Yarın:

  • 19.00 Eczacıbaşı Dynavit - SSC Palmberg Schwerin (Almanya)
  • 19.30 VakıfBank - FC Porto (Portekiz)

11 Aralık Çarşamba:

  • 20.00 Fenerbahçe Medicana - Vasas Obuda (Macaristan)

CEV Kupası Maç Programı

Yarın:

  • 14.00 Türk Hava Yolları - MBH-Bekescsaba (Macaristan)
  • 21.00 Volley Mulhouse (Fransa) - Kuzeyboru

CEV Challenge Kupası Maç Programı

12 Aralık Perşembe:

  • 19.30 Galatasaray Daikin - Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)

Türk voleybolu, uluslararası arenada önemli bir temsil gücüne sahip. Taraftarlar, bu dönemde takımlarına destek vermek için sabırsızlanıyor.

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