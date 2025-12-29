Volkan Barbaros'tan Ağrı Kadın FK'ya Maddi Destek

Galibiyet sonrası gelen destek, 1. Lig umutlarını güçlendirdi

TFF Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Ağrı Kadın Futbol Kulübü, Kahramanmaraş Anadolu Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Zorlu karşılaşma Ağrı Şehir Stadyumu'nda oynandı ve sonuç, takımın 1. Lig umutlarını sürdürmesine ve puan tablosunda 2. sıraya yükselmesine yol açtı.

Maç öncesi Ankara'da yaşayan ve Ağrı'nın sevilen iş insanı olan Volkan Barbaros, kulüp yetkililerini arayarak oyunculardan maçı kazanmalarını istemiş ve galibiyet halinde takıma maddi destek vereceğini bildirmişti.

Maçın ardından Barbaros sözünü tutarak ilk maddi desteği kulübün resmi hesabına yatırdı. Maddi zorluklarla mücadele eden teknik heyet ve futbolcular, bu jest karşısında büyük mutluluk yaşadı ve maç sonrası çekilen videoyla Barbaros'a teşekkür etti.

Teknik heyet ve iş insanından duygusal ifadeler

Teknik Direktör Önder Tunay, desteğin oyunculara özgüven kazandırdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Büyük zorluklar yaşadık ve yaşıyoruz. Volkan Barbaros’un verdiği destek bizler için çok ama çok anlamlı. Umuyoruz ki bu takım Ağrılı iş insanlarının desteği ile 1. Lige çıkacak".

Volkan Barbaros ise kızlara sahip çıkılmasının önemine dikkat çekerek, "Buz kızlar hepimizin kızlar. Büyük zorluklarla büyük işler başarıyorlar. Onların ne zorluklar yaşadığını uzaktanda olsak hissederek destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da bu desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

