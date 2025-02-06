Volkan Demirel, 6 Şubat Depreminde Yaşamını Yitirenleri Andı

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı. Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde depreme Hatay'da yakalanan Demirel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hatıralar Tazelendi

Demirel'in paylaşıma eklediği ifadeler ise yürek burkuyordu: "Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var. Çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."

Demirel'in bu paylaşımı, depremin etkilediği birçok insan için duygusal bir anı tazelemiş oldu. Yaşanan felaketin ardından bir daha böyle acıların yaşanmaması için alınacak önlemler üzerine dikkat çekmek ise önemli bir mesaj olarak öne çıktı.