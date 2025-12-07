Volkan Demirel ayrıldı: 'Kararı dün aldım, takımı yalnız bırakmamak için açıklamadım'

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası görevinden ayrıldığını; kararını dün aldığını ancak takımı yalnız bırakmamak için beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:43
Volkan Demirel ayrılığını açıkladı

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük3-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, maç sonu basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurdu.

Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakikaten belki bu sezonun en önemli maçıydı ve bugün çıkıp çok güzel bir oyunla maçı kazandık. Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım. Bugün onlar da hiçbir şey hissetmeden sahaya çıktılar, çok güzel mücadele yaptılar. İçeride bana kızdılar haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum" diye konuştu.

Demirel, kararının tamamen kişisel olduğunu vurguladı ve oyuncuların sahadaki mücadelesini övdü. Basın toplantısında ayrıca taraftarlara ve kulübe teşekkür etti.

