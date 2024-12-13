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Volkan Demirel: Bodrum FK Geleceğe İddialı Hedeflerle Yürüyor

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Sivasspor galibiyetinin ardından geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:41
Volkan Demirel: Bodrum FK Geleceğe İddialı Hedeflerle Yürüyor

Bodrum FK, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Volkan Demirel, takımının başarılı performansından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Galibiyetin Önemi

Demirel, "Kazanan ve kazanmayı hak eden bir takım vardı. Çalışmalarımızın sonucunu aldık" diyerek, galibiyetin takıma olan güveni artırdığını ifade etti. İlk 20 dakikada takımın güvensiz bir performans sergilediğini ve çok fazla top kaybı yaptıklarını vurgulayan Demirel, takımın daha sonra oyunu kontrol etmeye başladığını belirtti.

İkinci Yarıda Stratejik Değişiklikler

Oyun sırasında yapılan değişikliklerin işe yaradığını söyleyen Demirel, "Bu çalışmalar sayesinde gol bulmayı başardık. Düşüncelerimizi sahaya yansıttığımız için mutluyum. Penaltılı ya da penaltısız bir galibiyet olması fark etmez, kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Demirel, Bodrum FK'nın hedeflerinin net olduğunu vurguladı: "Bu sene doğru hareket ederek, seneye daha iddialı bir Bodrum yaratacağız. Burada çok güzel bir ortam var ve uygun oyuncular transfer etmeyi amaçlıyoruz. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak, ardından daha yukarılara tırmanmak."

Son olarak, kulüp içindeki samimiyet ve iyi niyetin önemine değinen Demirel, bu bağlamda hem futbolcularında hem de kulüp yönetiminde olumlu bir atmosferin var olduğunu sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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