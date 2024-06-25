Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel Bodrum'da yaşamını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Saat 16.00 sıralarında fenalaşan Demirel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Hacı Demirel, yaşama veda etti.



SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ali Hacı Demirel, göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştıktan sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hızla bölgedeki özel bir hastaneye sevk edilen Demirel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaşamını kaybeden Ali Hacı Demirel'in vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldıkları acı haber karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel'in vefatı, aileyi ve yakın çevresini derin yasa boğarken, Demirel ailesinin sevenleri de bu acı haberi üzüntüyle karşıladı. Volkan Demirel'in kariyerinde önemli bir destekçisi olan babası Ali Hacı Demirel, aynı zamanda çevresinde de sevilen bir kişilikti.



CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Ali Hacı Demirel’in cenazesi, defin işlemleri için havayoluyla İstanbul’a gönderilecek. Aile, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul edecek. Ali Hacı Demirel'in cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, Demirel ailesine taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'in, babasının vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığı ve bu zor süreçte ailesine destek olduğu öğrenildi.

ALİ HACI DEMİREL KİMDİR?

Ali Hacı Demirel, eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası olarak tanınıyordu. Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Demirel, çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Oğlu Volkan Demirel'in kariyerinde önemli bir destekçisi olan Ali Hacı Demirel, aynı zamanda aile bağlarına verdiği önemle de biliniyordu. Yaşamı boyunca ailesine ve çevresine olan bağlılığıyla tanınan Demirel, vefatıyla büyük bir boşluk bıraktı.