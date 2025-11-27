Volkan Kardeşler’e Erzurum’da Coşkulu Karşılama — DEAFLYMPICS’te Gümüş ve Bronz

Volkan Kardeşler’e Erzurum’da coşkulu karşılama

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen DEAFLYMPICS’te karatede ülkemize gümüş ve bronz madalya kazandıran Erzurum Çelebispor Kulübü sporcusu Volkan Kardeşler, memleketinde törenle karşılandı.

Havalimanında çiçekli karşılama

Ferdi olarak kumite 84 kilo kategorisinde bronz madalya elde eden, takım kumite yarışlarında ise gümüş madalya kazanan Dadaş karateci Volkan Kardeşler için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Milli sporcu, ülkeye çifte madalya ile döndü.

Türkiye’ye döndükten sonra memleketi Erzurum’da düzenlenen törende Volkan Kardeşler, bayraklar, meşaleler ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreninde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Karate İl Temsilcisi Emre Karataş, ailesi ile Erzurum Çelebi Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları yer aldı.

Hakan Kaya, milli karatecinin başarısının şehirde büyük bir sevinç yarattığını belirterek, 'Volkan’ı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun' dedi.

Emre Karataş ise sporcusunu kutlayarak, 'Daha önce de ülkemize DEAFLYMPICS’te madalya kazandıran Volkan Kardeşler, bu kez Tokyo’da ferdi olarak olimpiyat üçüncüsü, takım halinde ise ikincilik başarısı göstermiştir. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kulüp kutlaması ve konvoy

Karşılama töreninin ardından konvoyla Çelebi Spor Kulübü’ne geçen milli karateci için kulüpte de bir karşılama töreni yapıldı. Turuncu-siyahlı kulüpte gerçekleştirilen kutlamada Volkan Kardeşler büyük bir gurur yaşadı.

