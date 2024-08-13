Wan-Bissaka West Ham United'a Transfer Oldu

West Ham United, Aaron Wan-Bissaka'yı Transfer Etti

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Manchester United'ın sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka ile anlaştı. 26 yaşındaki futbolcunun, kulüp ile 7 yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Transfer Detayları

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wan-Bissaka'nın transferi 15 milyon sterlin karşılığında gerçekleşti. Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019 yılında 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester United'a katılmıştı.

Manchester United Kariyeri

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla geçirdiği 5 sezon boyunca toplamda 190 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.