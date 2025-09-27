West Ham United'ta Nuno Espirito Santo dönemi başladı

Graham Potter'ın yerine 3 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra eski Nottingham Forest Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nuno Espirito Santo'nun kulübün yeni teknik direktörü olduğu ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Nuno'nun pazartesi akşamı Premier Lig'de Everton deplasmanında ilk maçına çıkacağı ifade edildi.

West Ham United, aynı gün teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Potter, Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelmiş ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz teknik adamın takımındaki performansı ise 25 maçta 6 galibiyet olarak kaydedildi.

Kulüp ve taraftarlar, yeni dönemde Nuno Espirito Santo'dan gelecek performansı izlemeye hazırlanıyor.