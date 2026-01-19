Wings for Life World Run 2026 kayıtları başladı

Wings for Life World Run kayıtları açıldı. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği, bu yıl 13. kez düzenlenecek.

Etkinliğin küresel etkisi ve geçmiş veriler

2014 yılından bu yana etkinliğe 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişi katıldı ve organizasyon 60,53 milyon Euro bağış topladı. Etkinliğin büyüklüğü her yıl artarken, geçen yıl 192 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run’a 300 binden fazla koşucu katıldı.

Bu yılki organizasyon, tüm dünyayla aynı anda 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye ayağı: İstanbul ve İzmir hedefleri

Wings for Life World Run’ın Türkiye etabı bu sene iki merkezde düzenlenecek: İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı. Türkiye genelinde etkinliğe toplam 5 bin koşucunun katılması hedefleniyor.

Katılımcı dağılımı şu şekilde planlanıyor: İstanbul’da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir’de koşu kulüpleriyle organize edilecek koşuya 1500 kişi ve App Run ile 500 kişinin dahil olması bekleniyor.

Kayıtlar ve detaylı bilgiler için resmi kanallar takip edilebilir; organizasyonun amaçlarından biri, bilimsel araştırmalara sürdürülebilir fon sağlamak ve omurilik felci tedavisinde ilerleme kaydetmek olarak öne çıkıyor.

