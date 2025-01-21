Wushu Şampiyonu Hüseyin Eren'in Hedefi Dünya Şampiyonası

Hüseyin Eren'in Dünya Şampiyonası Hedefi

18 yaşındaki milli wushucu Hüseyin Eren Küçükoğlu, kariyerinde elde ettiği Avrupa ve Balkan şampiyonlukları sonrası gözünü dünya şampiyonasına dikti. Şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Brezilya'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı planlıyor.

Spor Kariyerine Tekvando ile Başladı

Spora amcasının teşvikiyle başlayan Hüseyin Eren, başlangıçta tekvando yaparken, arkadaşlarının önerisiyle kick boks branşına yöneldi. Ardından muaythai branşında yarışarak Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi. 2020 yılında wushu, kick boks, muaythai ve boks branşlarını denemeye karar verdi ve wushu ile Türkiye ve Balkan şampiyonu oldu. 2022 yılında ise Avrupa ve Balkan şampiyonluklarını kazandı.

Büyükler Kategorisinde Mücadele Veriyor

Hüseyin Eren, dünya şampiyonasına katılmayı ve hayali olan altın madalyayı kazanmayı hedefliyor. "Brezilya'da eylül ayında Dünya Wushu Şampiyonası var. İnşallah Türkiye şampiyonu olup Dünya Şampiyonası'na kota almak istiyorum. Daha sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum," diyerek hedefine olan azmini belirtti.

Antrenman ve Eğitim Hayatı

Antrenmanlarının yoğun geçtiğini söyleyen Hüseyin Eren, gayretlerinin yüksek olduğunu kaydetti. Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Eren, milli sporculuğun kendisine üniversite kapılarını açtığını ifade etti.

Hüseyin Eren'in Antrenörü Emrah Şahanoğlu'ndan Değerlendirme

Antrenör Emrah Şahanoğlu, 2007 yılından bu yana antrenörlük yaptığını ve Kastamonu'ya birçok milli sporcu kazandırdığını belirtti. "Hüseyin Eren Küçükoğlu da onlardan biri. Küçük yaşta başlaması onu avantajlı kılıyor. Dört branşta derecesi mevcut. Büyükler kategorisi zor bir alan, ama çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ardından boks branşına ağırlık vereceğiz ve kendisini olimpiyatlara hazırlayacağız," ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli wushucu Hüseyin Eren Küçükoğlu, dünya şampiyonasına kota almak istiyor. Hüseyin Eren, hazırlıklarını Kastamonu'da antrenörü Emrah Şahanoğlu'nun spor salonunda yürütüyor.

Kariyerinde Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli wushucu Hüseyin Eren Küçükoğlu, dünya şampiyonasına kota almak istiyor. Hüseyin Eren, hazırlıklarını Kastamonu'da antrenörü Emrah Şahanoğlu'nun spor salonunda yürütüyor.