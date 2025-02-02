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Yağlı Güreş Çalıştayı Balıkesir'de Gerçekleştirildi

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir'de geleneksel güreşin geleceği için önemli kararlar alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:13
Yağlı Güreş Çalıştayı Balıkesir'de Gerçekleştirildi

Yağlı Güreş Çalıştayı Balıkesir'de Yapıldı

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından açıklanan bilgilere göre, Balıkesir'deki çalıştaya birçok önemli isim katıldı.

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in Açıklamaları

Çalıştaya, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yönetim kurulu üyeleri, güreş ağaları, başpehlivanlar, antrenörler, hakemler, cazgırlar, kulüp yetkilileri ve eski başpehlivanlar katıldı. Oturumlar, Türkiş'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve burada 2024 yağlı güreş sezonu değerlendirildi.

Gelecek İçin Öneriler ve Hedefler

2025 sezonuna ilişkin kural ve düzenlemelerin belirlendiği çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, geleneksel değerlere sahip çıkmak, yağlı güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla önemli kararlar alındı.

Geleneksel Ritüellerin Korunması

Çalıştayda ayrıca, yağlı güreşin özüne sadık kalınarak nasıl daha modern bir organizasyon yapısına kavuşturulabileceği konusunda tartışmalar yapıldı. Altyapı çalışmaları ile geleneksel ritüellerin korunması ve bu değerlerin genç nesillere aktarımı konularına özel bir vurgu yapıldı.

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler...

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Balıkesir'de yapılan çalıştaya katılan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş konuşma yaptı.

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