Yalçın Koşukavak: "Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz"

Ankara Keçiörengücü 5-1 Boluspor: Koşukavak'tan maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maçın kritik anlarını ve takımın hedeflerini değerlendirdi.

Koşukavak'ın sözleri

Koşukavak, maç öncesi Boluspor’un puan olarak kendilerinin üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Maç öncesi Boluspor puan olarak üstümüzdeydi. Biz haftalardır kazanmaya yakın olduğumuz maçları deplasman da dahil berabere bitiriyorduk. Iğdır FK’ya 1 mağlubiyetimiz vardı. Takımımız bazı küçük seanslarda hata yaptığı için bugünkü maçta kazanmak bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, Boluspor'un oyuna kontratak ve geçiş hücumu planıyla çıktığını belirterek taktik değişikliklerini anlattı: "Boluspor bugünkü maça tamamen geçiş hücumu ve kontratak planı yapmış. Ben de kadro gelince gördüm. Golü bulmamız gerekiyordu ve Bolu’yu set hücumuyla zorlamamız gerekiyordu. Yüzü dönük oynama becerileri etkin olduğu için skoru alıp rakibi sıkıştırmayı hedefledik. Erken bir gol bulduk. Bizim için çok avantaj getirdi."

Koşukavak, maçın kırılma anlarını vurgulayarak şunları söyledi: "25. dakikada maç 3-0 oldu. Oyun çok kolaylaştı. Rakibin direnci düştü. 3-0’lık skor bize rehavet oluşturdu. 4-0 olduğunda rakip tamamen demoralize oldu. Oyundan düştü. Maçı 5-1 bitirdik."

Son olarak hedeflerine dair konuşan Koşukavak, "Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz" diyerek sahadaki kararlılıklarını yineledi ve Boluspor için de sözlerine devam etti: "Boluspor’da kadro kalitesi sezon başından beri var. Bazı problemler yaşıyorlar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum."

